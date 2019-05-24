МВФ посоветовал России сосредоточиться на внутренних реформах

Россия должна сосредоточиться на проведении реформ и начать снижать ключевую ставку, чтобы экономический рост не замедлился, а инфляция начала снижаться, заявили в Международном валютном фонде по итогам миссии МВФ, которая приезжала в Москву 14-24 мая.

"Перспективы экономического роста в России будут зависеть от эффективности внутренней экономической политики и реформ. В последние три года рост ВВП составлял в среднем 1,4%, и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году", - отмечают в МВФ.

По оценке фонда, внешняя поддержка росту ожидается ограниченной. В этих условиях, чтобы повысить потенциал роста, России необходимо сосредоточить основные усилия на внутренних реформах.

"Для повышения среднесрочного роста потребуется ускорение структурных реформ, способных улучшить работу экономики. Национальные проекты, объявленные в 2018 году, способны стимулировать экономическую активность, но только при условии их эффективной реализации и дополнительных масштабных усилий по развитию конкуренции, сокращению участия государства в экономике и повышению эффективности государственных предприятий", - указывают в МВФ.

Денежно-кредитная политика успешно справляется с потенциальными угрозами ценовой стабильности. В настоящее время денежно-кредитная политика оценивается как умеренно жесткая, и ее смягчение представляется обоснованным, полагают в МВФ.

Повышение НДС, по оценке фонда, оказало более слабое влияние на инфляцию, чем ожидалось. Кроме того, инфляционное давление ослабляется некоторым укреплением рубля и стабильностью внутренних цен на топливо. "С учетом этих факторов можно прогнозировать достижение целевого показателя инфляции на уровне 4% в начале 2020 года, даже в условиях снижения ключевой ставки Банком России. Запаздывание со снижением ставки может повысить вероятность снижения инфляции ниже целевого уровня в будущем году", - заключили в МВФ.