Последнее обновление: 23.05.2019 17:41

Польша может получить чистую нефть 9-10 июня - "Транснефть"

Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Мы представили коллегам план технических мероприятий, который согласовали с коллегами из Белоруссии. Если мы начнем его реализовывать с 24 мая, то 9-10 числа чистая нефть пойдет в Польшу. Коллегам этот план понравился, и они взяли буквально короткое время на его рассмотрение", - сказал Андронов.

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