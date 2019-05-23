Квартальная прибыль Lenovo выросла более чем втрое благодаря продажам компьютеров

Китайская Lenovo Group сообщила об увеличении квартальной прибыли более чем в три раза благодаря хорошим продажам компьютеров.

Чистая прибыль Lenovo в квартале, закончившемся в марте, выросла до $118 миллионов по сравнению усредненным прогнозом опрошенных Refinitiv аналитиков на уровне $91,4 миллиона. Годом ранее прибыль составила $33 миллиона. Выручка выросла на 10% до $11,71 миллиарда, что соответствует средней оценке аналитиков в $11,65 миллиарда.

За финансовый год, закончившийся в марте, Lenovo получила прибыль в размере $597 миллионов по сравнению с убытком $189 миллионов годом ранее. Выручка выросла до рекордного уровня в $51 миллиард.