Германия намерена отказаться от добычи угля к 2038 году

Германия намерена полностью отказаться от добычи угля к 2038 году, выделив угледобывающим регионам помощь в размере до 40 млрд евро. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Правительство приняло сегодня законопроект из 8 пунктов, который предусматривает, что до 2038 года будет выделено до 40 млрд: 14 млрд - регионам и их проектам и 26 млрд – на инвестиционные инфраструктурные проекты", - сказал министр.

По его словам, такой "структурный поворот" совершается впервые в послевоенной истории страны.

Альтмайер также пообещал заботу со стороны государства горнякам, подчеркнув, что для них будут созданы новые рабочие места. "Люди могут рассчитывать на нашу помощь", - заверил он.

Затронуты в первую очередь будут такие федеральные земли как Саксония, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония, Бранденбург, Северный Рейн-Вестфалия, Мекленберг-Передняя Померания и ряд других.

Законопроект вместе с еще одним, о полном отказе от добычи угля, будет представлен Бундестагу ориентировочно осенью, и правительство рассчитывает, что до начала нового года оба закона будут приняты и утверждены Бундесратом.