Последнее обновление: 22.05.2019 13:24

Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 мая 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 2,072 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,009 рубля и составил 2,075 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,318 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,318 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика