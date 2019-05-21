Последнее обновление: 21.05.2019 14:28

Россия резко увеличила поставки нефти в США

Поставки российской нефти в США резко возросли на фоне ситуации в Венесуэле и сокращений в ОПЕК. Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.

"Экспорт нефти из России в США быстро растет, так как поставщик использует потерянные поставки из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращение поставок членами ОПЕК", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, за первую половину мая в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, и американские заводы готовы утроить ежемесячное потребление российской нефти.

Министерство финансов США ввело санкции против сектора обороны и спецслужб Венесуэлы, а также против компаний и танкеров, участвующих в незаконном обороте венесуэльской нефти.

Кроме того, накануне была сокращена добыча нефти государствами-членами ОПЕК.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование