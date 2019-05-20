Пошлины могут привести к снижению акций ритейлеров

Акции американских ритейлеров могут стать жертвой обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином, поскольку потребительские товары рискуют попасть под следующий раунд повышения пошлин.

В мае Вашингтон повысил до 25% пошлины на товары из Китая стоимостью $200 миллиардов, после чего президент Дональд Трамп приказал начать процесс введения новых тарифов на остальной китайский импорт стоимостью $300 миллиардов.

Предлагаемый перечень продукции, рискующей попасть под возможные пошлины, будет охватывать практически все потребительские товары, включая одежду, обувь и газонокосилки.

Индекс ритейлеров S&P 1500 в 2019 году сначала опережал бенчмарк S&P 500, однако в последние несколько недель он падал быстрее рынка из-за ослабления оптимизма по поводу возможного заключения торгового соглашения между США и Китаем. С 30 апреля индекс S&P 1500 опустился примерно на 3,4% по сравнению с 2,5%-м снижением S&P 500.

Усиливают беспокойство и последние макроэкономические данные. Розничные продажи в США неожиданно упали в апреле на 0,2% из-за снижения продаж автомобилей и ряда других товаров.

В ближайшие дни завершается сезон отчетностей, который в основном превзошел прогнозы. Ожидается, что прибыль компаний S&P 500 в первом квартале вырастет на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, хотя в начале апреля ожидалось снижение на 2%, согласно данным IBES от Refinitiv.

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, влияние пошлин на розничную торговлю на данный момент довольно ограничено.

В случае введения дополнительных тарифов ритейлерам может потребоваться небольшое повышение цен - примерно на 1-3%, чтобы полностью компенсировать влияние пошлин на валовую прибыль, считают аналитики.