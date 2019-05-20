Розничный товарооборот Беларуси в январе-апреле увеличился на 5,9%

Розничный товарооборот в январе-апреле 2019 г. составил 15 млрд. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2018 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 11,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,4% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2019 г. составил 13,6 млрд. рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2019 г. составил 868,8 млн. рублей, или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-апреле 2019 г. оптовый товарооборот составил 31,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-апреля 2018 г.