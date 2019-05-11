В Китае создали виртуальную АЭС для оценки безопасности ядерно-энергетических систем

Китайские исследователи разработали виртуальную атомную электростанцию, представляющую собой программный комплекс, предназначенный для оценки безопасности и эффективности ядерно-энергетических систем.

Статья о системе под названием Virtual4DS была помещена на обложку апрельского номера международного журнала Energy Research, пишет агентство «Синьхуа».

Безопасность считается ключевым вопросом в развитии ядерной энергетики, поэтому исследования и разработки передовых технологий в области ядерной безопасности абсолютно необходимы.

Усовершенствованное цифровое моделирование позволяет максимально точно воспроизвести сложные физические процессы и оценить состояние, а также характеристики безопасности ядерно-энергетических систем, подчеркнули специалисты.

Новый программный комплекс создан научными сотрудниками Института технологий безопасности ядерной энергетики Академии наук Китая. Благодаря применению информационных технологий она способна создать платформу для моделирования всей системы АЭС.

Этот программный комплекс может анализировать безопасность ядерных реакторов и состояние радиационной безопасности, а также их воздействие на окружающую среду. Таким образом, она служит исследовательским инструментом для проектирования и оценки ядерной безопасности, разработки системы оповещения об авариях и принятия решений в связи с такими ситуациями.

Virtual4DS может подключена к информационной системе АЭС, и ее основные модули могут быть применены в таких ядерных инженерных проектах, как Международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER) и китайский ядерный реактор со свинцовым теплоносителем, заявила команда исследователей института.