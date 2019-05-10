Квартальные результаты Henkel не дотянули до прогнозов

Немецкий производитель товаров для потребительского рынка Henkel во вторник отчитался о разочаровывающих результатах в первом квартале на фоне ухудшения показателей подразделения клеящих материалов, а также бизнеса товаров для красоты в западной Европе и Китае.

Компания, которая среди прочего производит порошок Persil и клей и герметики под брендом Loctite, сообщила, что зафиксировала органический рост продаж на 0,7 процента до 4,97 миллиарда евро ($5,57 миллиарда), а прибыль на акцию снизилась на 6 процентов до 1,34 евро. Оба показателя не дотянули до усредненного прогноза аналитиков.

Базовое снижение продаж подразделение клеящих материалов, на долю которого приходится почти половина общих продаж компании, составило 0,8 процента.

Органическое снижение продаж косметических средств таких брендов, как Schwarzkopf и Dial, составило 2,2 процента на фоне слабых показателей в западной Европе и Китае, в то время как в Северной Америке наблюдался уверенный рост.

Органический рост продаж подразделения товаров для стирки и бытовой химии составил 4,7 процента благодаря новым продуктам и инновациям, таким как четырехкамерные стиральные капсулы Persil и универсальный гель для посудомоечных машин Somat.

Henkel подтвердила прогноз органического роста продаж на 2–4 процента в 2019 году и снижения скорректированной прибыли на акцию на 4-6 процентов.