Амстердам запретит с 2030 года дизельные и бензиновые автомобили

Автомобили и мотоциклы с бензиновыми и дизельными двигателями будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года. Такое решение приняли власти Амстердама в четверг, 2 мая, преследуя цель сохранять чистоту воздуха в городе.

Уже в октябре 2017 года нидерландское правительство утвердило план не допускать с 2030 года новых машин, работающих на дизеле и бензине, а уже с 2020 года будут запрещены дизели, выпущенные до 2005 года. Несмотря на то, что многие жители страны широко пользуются велосипедами, воздух в Нидерландах загрязнен сильнее, чем предполагают европейские нормы - прежде всего, из-за оживленного движения в Амстердаме и Роттердаме.

Министерство здравоохранения в Гааге предупредило, что выбросы двуокиси азота и твердых частиц на нынешнем уровне может вести к заболеваниям дыхательных путей, а длительное их воздействие сокращает предполагаемую продолжительность жизни на один год.

Наряду с запретом бензиновых и дизельных автомобилей, в Нидерландах предполагается заменить их машинами с электро- и водородными двигателями.