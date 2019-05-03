Вторая взлетно-посадочная полоса открылась в Национальном аэропорту Минск

Вторая искусственная взлетно-посадочная полоса открылась 3 мая в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщает Минтранс, возведены искусственная (бетонная) взлетно-посадочная полоса длиной 3700 м, шириной 60 м с рулежными дорожками, грузовым перроном и местами стоянок воздушных судов, контрольно-пропускные пункты и ряд других объектов инженерной инфраструктуры.

Установлены светосигнальное и метеорологическое оборудование, а также система видеонаблюдения и раннего предупреждения образования гололеда, объекты управления воздушным движением и радиотехнического обеспечения полетов.

"Строительство второй взлетной полосы реализовано силами белорусских строительных организаций, без привлечения зарубежных финансовых средств. В ходе реализации проекта освоены и могут быть применены в экспортных целях самые современные технологии возведения таких инфраструктурных объектов, как взлетно-посадочные полосы. Реализация инвестиционного проекта обеспечила возможность осуществления международных полетов воздушных судов всех типов в (из) Национальный аэропорт Минск без ограничений в сложных метеорологических условиях", - говорится в сообщении министерства.