Власти Британии решили не отказываться от монет в 1 и 2 пенса

Правительство Великобритании, несмотря на разгоревшуюся в обществе дискуссию, решило оставить в обороте монеты достоинством в 1 и 2 пенса. Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Филипа Хаммонда.

Признав заслуги применения новейших технологий в банковской сфере, Хаммонд заверил, что "многие миллионы людей все еще нуждаются в наличных деньгах". "И я хочу, чтобы люди имели выбор, в какой форме они их используют свои деньги", - подчеркнул он.

В 2018 года Филип Хаммонд заявил, что медные монеты годятся только для собирания в "банки из-под мармелада". Это заявление вызвало немало критики у представителей бизнеса. "Фирма, которая продает продукт за 99 пенсов, должна быть в состоянии дать покупателю сдачу в 1 пенс, если он заплатит монетой в 1 фунт", - сказал Майк Черри из Федерации малого бизнеса. Всего в Великобритании живет около 2,2 млн людей, пользующихся исключительно наличными и не имеющими банковского счета.

В 2013 году в Еврокомиссии обсуждалась идея отказаться от монет достоинством в 1 и 2 евроцента, так как их себестоимость значительно превышает номинал.