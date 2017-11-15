В Великобритании старые 10-фунтовые банкноты перестанут приниматься с 1 марта

Старые бумажные банкноты номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением Чарльза Дарвина перестанут приниматься в Великобритании с 1 марта 2018 года, говорится в сообщении Банка Англии.

После этой даты их можно будет обменять в Банке Англии.

В середине сентября британский ЦБ выпустил в обращение новую 10-фунтовую банкноту с изображением Джейн Остин, напечатанную на полимерном материале. Новая "десятка" - первая британская банкнота с тактильной функцией для слабовидящих.

Выпущено более миллиарда таких полимерных банкнот. К началу октября они уже составляли 55% всех 10-фунтовых купюр в обращении.

Состав новых купюр номиналом 5 и 10 фунтов вызвал масштабный скандал в Великобритании. Веганы и представители некоторых религиозных групп призвали ЦБ отказаться от выпуска купюр из этого материала, поскольку выяснилось, что в банкнотах содержится небольшое количество твердых жиров, выработанных из мясных продуктов. По данным ЦБ, содержание таких жиров обычно не превышает 0,05%.

А в 2020 году Банк Англии намерен выпустить обновленную версию купюры в 20 фунтов, на которой вместо Адама Смита будет нанесен портрет художника Уильяма Тёрнера.