Последнее обновление: 02.05.2019 16:21

Еврокомиссия сообщила о рекордном росте поставок СПГ из США

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз с июля 2018 года достиг 10,4 миллиардов кубометров, увеличившись на 272%, сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на эксклюзивные данные Еврокомиссии.

По ее данным, в марте 2019 года был зарегистрирован рекордный объем поставок американского СПГ в ЕС – более 1,4 миллиарда кубометров.

США являются третьим по значимости поставщиком СПГ в страны-члены ЕС, на долю Соединенных Штатов приходится 12,6% рынка сжиженного газа в объединенной Европе. В структуре суммарного экспорта СПГ поставки США в ЕС составляют 35%, сообщает издание.

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