В Британии объявили чрезвычайное положение в сфере окружающей среды и климата

Парламент Великобритании одобрил объявления чрезвычайной ситуации в области окружающей природной среды и климата.
Это предложение, которое демонстрирует волю палаты по этому вопросу, но юридически не обязывает правительство действовать, было принято без голосования.
Лидер лейбористов Джереми Корбин, который внес предложение в парламент, сказал, что это "огромный шаг вперед".
Министр окружающей природной среды Майкл Гоув признал, что с климатом сложилась "чрезвычайная ситуация", но не поддержал требования лейбористов относительно ее объявления.
В Лондоне с 15 апреля начались протесты, которые возглавляет британская климатическая группа Extinction Rebellion.
Протестующие требуют сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий по изменению климата и экологической ситуации в целом.