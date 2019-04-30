Квартальная прибыль General Electric выросла более чем втрое

Американский промышленный конгломерат General Electric Co во вторник отчитался о росте квартальной прибыли более чем втрое благодаря повышению продаж авиационного, нефтегазового подразделения и бизнеса здравоохранения.

Прибыль от продолжающихся операций, причитающаяся акционерам GE, выросла до $954 миллионов в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $261 миллиона годом ранее.

Прибыль на акцию от продолжающихся операций выросла до 11 центов с 3 центов, сообщила компания.

Скорректированная прибыль GE составила 14 центов на акцию.

Общая выручка снизилась на 2 процента до $27,29 миллиарда.