Семейный бизнес - движущая сила немецкой экономики

В Германии наиболее успешно производством управляют семьи, передающие фирмы от поколения к поколению. Это доказали ученые, сравнив показатели крупнейших компаний страны.

Семейный бизнес в Германии это не только магазины, рестораны, пекарни, небольшие отели или ремонтные мастерские. Хотя в большинстве немецких семейных предприятий, действительно, работают менее 10 человек. Впрочем, именно они обеспечивают свыше половины (58%) рабочих мест в частном секторе экономики.

К семейным предприятиям в Германии относится и большое число компаний с многомиллиардным оборотом и филиалами в разных частях планеты. Суммарная выручка 500 крупнейших из них превысила в 2016 году 1 трлн евро (1106 млрд). Именно эти фирмы оказались в центре внимания исследования "Народнохозяйственное значение семейных предприятий", проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме и Институтом исследования малого и среднего бизнеса (IfM) при Мангеймском университете.

Исследование, представленное общественности вчера в Мюнхене, было проведено по заказу фонда "Семейные предприятия". Ученые проанализировали корпоративную отчетность 2007-2016 годов 500 ведущих компаний, находящихся в семейной собственности, и сравнили ее с показателями акционерных обществ, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX. В него включены 30 концернов, из которых 27 не находятся под контролем одной или нескольких семей предпринимателей.

К ведущим представителям первой группы, семейным предприятиям, относятся крупнейший в Европе по обороту торговый концерн Schwarz-Gruppe (сети супермаркетов Lidl и Kaufland), многопрофильная технологическая компания Robert Bosch GmbH (автокомпоненты, электротехника), торговые компании Metro и Aldi, производитель бытовой химии Henkel, фармацевтические фирмы Boehringer Ingelheim и Merck, медиахолдинг Bertelsmann.

Из представителей второй группы, крупнейших акционерных обществ, у которых большинство акций находится на бирже в свободном обращении, можно назвать для примера технологический концерн Siemens, автостроителя Daimler, химическую и нефтегазовую компанию BASF.

Авторы исследования выяснили, что компании ТОП-500 за десятилетие, на которое пришлась и тяжелая рецессия 2009 года, увеличили число своих работников в Германии на 23% - до 2,54 млн человек, тогда как в концернах DAX-27 количество сотрудников выросло всего на 4% - до 1,55 млн. За тот же период выручка крупнейших семейных предприятий увеличилась на 36%, тогда как у ведущих акционерных обществ рост оборота составил 29%.

Как выяснили авторы исследования, средний возраст 500 крупнейших немецких семейных предприятий составляет в настоящий момент 101 год. Статистическая медиана - 1926 год. Это означает, что половина этих компаний была создана в данный год или раньше.

А 25 по сей день действующих крупных немецких семейных предприятий возникли еще до 1800 года.

Наибольшее число крупных семейных предприятий, отмечается в исследовании, занято в обрабатывающей промышленности, на втором месте идет торговля. Их также много в строительной сфере. Реже всего они занимаются добычей сырья и энергоснабжением.