Акции материнской компании Google упали на фоне изменений в YouTube, конкуренции

Акции Alphabet Inc, материнской компании Google, упали в понедельник после того, как интернет-гигант показал самый медленный рост выручки за последние три года из-за возросшей конкуренции в области рекламы, продаж смартфонов и изменений на платформе YouTube, ставших причиной оставания от конкурентов.

Акции Alphabet упали на 7,5 процента на внебиржевых торгах после закрытия рынка, что стало самым большим однодневным падением с октября 2012 года, когда акции компании потеряли 8 процентов. Официальные же торги акциями Alphabet закрылись на рекордно высокой отметке $1.296,20.

Финансовый директор компании Alphabet Рут Порат объяснила замедление роста выручки колебаниями валютных курсов, конкуренцией, а также изменениями в продуктах компании, которые она не назвала.

Компания сталкивается с постоянным давлением со стороны рекламодателей, которые требуют ужесточить контроль над быстрорастущим видеосервисом YouTube так, чтобы не создавать впечатление, что они спонсируют оскорбительный или взрослый контент.

Google также пытается найти правильное сочетание форматов рекламы для мобильных устройств, домашних колонок с голосовым управлением и развивающихся рынков.

Alphabet получает около 85 процентов выручки от рекламного бизнеса Google, продающей ссылки, баннеры и объявления на своих и партнерских сайтах и в приложениях.

Выручка компании за первый квартал выросла на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $36,3 миллиарда, недобрав до среднего прогноза аналитиков около $1 миллиарда.

С учетом штрафа, заплаченного в Европе, чистая прибыль компании составила $6,7 миллиарда, или $9,50 на акцию, по сравнению со средним прогнозом аналитиков в $7,3 миллиарда, или $10,48 на акцию. Прибыль без учета штрафа составила $8,3 миллиарда, или $11,90 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $10,61 на акцию.