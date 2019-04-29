В аэропорту Будапешта вводится запрет на ночные полеты

С августа 2019 года начнет действовать запрет на полеты над Будапештом в ночное время. Об этом со ссылкой на Rynek Lotniczy сообщает ЦТС.

Приземляться либо взлетать из аэропорта им. Ференца Листа нельзя будет с полуночи до 5 часов утра.

О заключении соглашения по этому вопросу объявили мэр столицы Венгрии Иштван Тарлос и министр инноваций и технологий Ласло Палкович.

Тарлос отметил, что приземлиться в аэропорту Будапешта можно будет только в чрезвычайных ситуациях, таких как экстремальные погодные условия, похищение людей, теракты, экстренная посадка или необходимость немедленной медицинской помощи.

По словам Палковича, если уровень шума, вызванного взлетом и посадкой самолетов, превысит допустимый уровень, авиакомпания будет нести ответственность.

Большая часть полученных таким образом средств будет направлена ​​на программу звукоизоляции жилищ и развитие системы мониторинга шума.

Он подчеркнул, что власти хотели бы, чтобы авиакомпании, выполняющие рейсы в Будапешт, использовали как можно более бесшумные самолеты.

"В этом отношении Wizz Air лидирует, потому что машины, недавно включенные в парк этой авиакомпании, вызывают вдвое меньше шума, чем модели, которые они использовали ранее", - добавил он.