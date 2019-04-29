В еврозоне прекращен выпуск банкнот в 500 евро

Центральные банки стран еврозоны прекратили выпуск банкнот достоинством 500 евро.

Часть нацбанков прекратила выпуск таких банкнот еще в январе, а теперь к ним присоединились Германия и Австрия.

Прекращение выпуска банкнот в 500 евро связано с ростом подозрений их использования в незаконных целях, отмечает Bloomberg.

Между тем 500-евровые банкноты остаются законным платежным средством и могут по-прежнему использоваться в качестве средства платежа как при наличных расчетах, так и в банковском обороте. Постепенно такие банкноты будут изыматься из обращения.