Последнее обновление: 29.04.2019 13:14

Юань слабеет на фоне ожиданий американо-китайских переговоров и экономических данных

Китайский юань слабеет по отношению к доллару в понедельник утром на спокойном рынке перед последним раундом американско-китайских торговых переговоров и перед выходом апрельских экономических индикаторов.

Переговоры находятся на “заключительном этапе”, сказал министр финансов Стивен Мнучин газете New York Times. Мнучин посетит Пекин вместе с торговым представителем Робертом Лайтхайзером в течение текущей недели.

Медианный курс юаня в понедельник был установлен на уровне 6,7310 за доллар.

Индекс доллара по отношению к корзине шести других основных валют торгуется на уровне 97,953, снижаясь с пятничного двухлетнего пика в 98,330 пункта.

Во вторник будут опубликованы апрельские данные о производстве, которые дадут более четкую картину динамики экономики Китая.

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