Квартальная прибыль Exxon Mobil не оправдала ожиданий

Exxon Mobil Corp в пятницу отчиталась о резком падении прибыли в первом квартале из-за снижения цен на нефть и газ и слабых показателей перерабатывающего и нефтехимического подразделений.

Прибыль крупнейшего американского производителя нефти упала до $2,35 миллиарда, или $0,55 на акцию, с $4,65 миллиарда, или $1,09 за акцию, годом ранее.

По данным Refinitiv Eikon, аналитики в среднем ждали прибыль на уровне $0,70 на акцию.

На 16.32 акции Exxon снижались на 2,3 процента.

Производство компании в нефтяном эквиваленте выросло на 2 процента до 4 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 3,9 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2018 года.