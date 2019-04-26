Intel понизила прогноз выручки из-за слабых продаж дата-центров в Китае

Акции производителя микросхем Intel Corp упали на 7,5 процента в четверг после того, как компания понизила прогноз годовой выручки и отчиталась о квартальных продажах бизнеса дата-центров ниже ожиданий аналитиков.

Intel сообщила, что ждет годовую выручку в $69 миллиардов по сравнению с январским прогнозом в $71,5 миллиарда.

Прибыль от продаж бизнеса дата-центров упала на 6,3 процента до $4,9 миллиарда, в то время как аналитики ожидали показатель в $5,1 миллиарда, согласно данным FactSet.

Общая чистая прибыль в первом квартале упала до $3,97 миллиарда, или 87 центов на акцию, с $4,45 миллиарда, или 93 центов на акцию, годом ранее.

Выручка подразделения Client Computing, обслуживающего производителей ПК, выросла на 4,45 процента до $8,59 миллиарда, превзойдя ожидания аналитиков в $8,38 миллиарда по данным FactSet.

Акции компании снизились на 7,5 процента до $57,61 после закрытия официальной сессии.

Согласно Intel, спрос на микрочипы в Китае оказался ниже, чем ожидалось, усилив опасения о том, что замедление в отрасли может продолжиться до конца года. Об ухудшении прогноза на этой неделе также предупреждал другой производитель чипов - Texas Instruments Inc.