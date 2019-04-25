Последнее обновление: 25.04.2019 17:11

Власти Венесуэлы до 26 апреля сохранили сокращенный рабочий и учебный день

Сокращенный рабочий и учебный день продлен в Венесуэле до 26 апреля из-за работ по восстановлению подачи электричества после блэкаута, сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

Ранее власти уже продлевали его на период с 22 по 24 апреля.

"Сообщаем всему нашему народу, что 25 и 26 апреля сохраняется специальный (рабочий) график на пути к укреплению национальной электрической системы, подвергнувшейся атаке преступного терроризма: работа будет длиться до 2 часов дня, а учеба – до полудня. Мы победим", - написал Родригес в своем микроблоге в Twitter.

В марте в Венесуэле произошли два случая массового отключения электричества. Первая авария на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" 7 марта привела к самому масштабному блэкауту в истории страны: 20 из 23 штатов были обесточены. 25 марта стало известно о массовых отключениях также из-за аварии на этой ГЭС, в результате без электричеств остались по меньшей мере 21 из 23 штатов страны.

В апреле власти заявили о новых атаках на объекты электроснабжения. Президент Николас Мадуро объявил, что утвердил месячный план восстановления системы электроснабжения страны, предусматривающий регулирование нагрузки на энергосети.

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