Компания Nokia отчиталась о неожиданном квартальном убытке

Финский производитель оборудования для телекоммуникационных сетей Nokia неожиданно получил квартальный убыток из-за задержки учета платежей, связанных с сетями 5G.

Nokia также сообщила, что спор о безопасности вокруг ее конкурента Huawei создает давление на инвестиции в краткосрочной перспективе.

Акции компании упали на 10 процентов до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Nokia сообщила, что также ожидает трудностей во второй половине года.

Компания сообщила, что не отразила в балансе приблизительно 200 миллионов евро ($223,1 миллиона) чистых продаж, связанных с 5G-сетями в Северной Америке. Компания планирует отразить эту сумму в балансе за весь финансовый год.

Убыток сетевого бизнеса компании составил 254 миллиона евро ($283,26 миллиона) по сравнению с прибылью в 46 миллионов евро годом ранее, поскольку его собственные инвестиции в 5G пока не приносят прибыли.

“Медленный старт в 2019 году и ожидаемое слабое первое полугодие в целом оказывают существенное давление на результаты во втором полугодии”, - сообщила компания.

Nokia считает главными конкурентами шведскую Ericsson и китайскую Huawei. Некоторые аналитики считают, что выгоду Nokia могут принести проблемы Huawei, которую Вашингтон подозревает в том, что ее оборудование может использоваться Пекином для шпионажа. Huawei отрицает обвинения.