Последнее обновление: 25.04.2019 15:08

Компания Nokia отчиталась о неожиданном квартальном убытке

Финский производитель оборудования для телекоммуникационных сетей Nokia неожиданно получил квартальный убыток из-за задержки учета платежей, связанных с сетями 5G.

Nokia также сообщила, что спор о безопасности вокруг ее конкурента Huawei создает давление на инвестиции в краткосрочной перспективе.

Акции компании упали на 10 процентов до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Nokia сообщила, что также ожидает трудностей во второй половине года.

Компания сообщила, что не отразила в балансе приблизительно 200 миллионов евро ($223,1 миллиона) чистых продаж, связанных с 5G-сетями в Северной Америке. Компания планирует отразить эту сумму в балансе за весь финансовый год.

Убыток сетевого бизнеса компании составил 254 миллиона евро ($283,26 миллиона) по сравнению с прибылью в 46 миллионов евро годом ранее, поскольку его собственные инвестиции в 5G пока не приносят прибыли.

“Медленный старт в 2019 году и ожидаемое слабое первое полугодие в целом оказывают существенное давление на результаты во втором полугодии”, - сообщила компания.

Nokia считает главными конкурентами шведскую Ericsson и китайскую Huawei. Некоторые аналитики считают, что выгоду Nokia могут принести проблемы Huawei, которую Вашингтон подозревает в том, что ее оборудование может использоваться Пекином для шпионажа. Huawei отрицает обвинения.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Финансы
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование