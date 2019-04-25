Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

Facebook грозит штраф до $5 млрд за утечку личных данных

Компании Facebook грозит штраф в $3-5 млрд по итогам расследования Федеральной торговой комиссии США об утечке данных пользователей соцсети, сообщается в квартальном отчете, опубликованном Facebook.

"Вопрос остается нерешенным, поэтому каких-либо гарантий относительно сроков или условий штрафа быть не может", - сказано в отчете компании.

В первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка Facebook выросла на 26% до $15 млрд. Но из-за предполагаемого штрафа компания зафиксировала снижение прибыли на 51% — до $2,43 млрд.

Если прогнозы Facebook оправдаются, то это будет самый крупный штраф в истории Федеральной торговой комиссии США.

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