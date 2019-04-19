Moody's улучшило прогноз по банковской системе Казахстана

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по банковской системе Казахстана со "стабильного" на "позитивный", говорится в материалах агентства.

"Прогноз по банковской системе Казахстана изменен со "стабильного" на "позитивный", что отражает улучшение капитализации и качества активов казахстанских банков наряду с высоким уровнем ликвидности. Эти тренды будут в целом поддерживать кредитоспособность банков Казахстана в течение 12-18 месяцев", - отмечает Moody's.

По мнению вице-президента - старшего аналитика агентства Moody's Владлена Кузнецова, позитивные изменения будут определять кредитоспособность казахстанских банков в течение прогнозного периода, составляющего 12-18 месяцев, несмотря на то, что скромные темпы экономического роста и высокие процентные ставки будут ограничивать спрос на кредиты, тогда как кредитоспособность отдельных банков останется слабой.

"После получения системнозначимыми банками существенной финансовой поддержки от государства, они получили возможность проводить работу по взысканию или списанию проблемных кредитов, а также создавать необходимые резервы на возможные потери по ссудам. Рост кредитования приведет к частичному снижению доли проблемных кредитов, поскольку новые кредиты обладают более высоким качеством. Прибыльность банков немного повысится в течение ближайших 12-18 месяцев, так как негативное влияние снижения процентной маржи будет нивелировано ростом комиссионного дохода и повышением эффективности", - говорится в пресс-релизе.

По оценке рейтингового агентства, экономика Казахстана будет расти умеренными темпами в 2019-2010 годах - на 3-4% в год. В связи с этим, а также из-за высоких процентных ставок и ограниченного количества кредитоспособных заемщиков спрос на кредиты останется ограниченным.

"Рост кредитования составит 10-12% в год в течение ближайших 12-18 месяцев. Вместе с тем, с поправкой на инфляцию рост будем невысоким и составит 5-7% в 2019 году", - ожидает Moody's.

Банковский сектор Казахстана представлен 28 банками.