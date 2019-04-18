Экономический кризис в Турции бьет по популярности Эрдогана

Долгое время многие жители Турции считали экономический кризис некоей абстрактной опасностью. Однако его влияние ощущается все сильнее.

В частности, в январе 2019 года по карманам миллионов турок ударило падение курса национальной валюты. Прежде всего оно повлияло на то, что резко взлетели цены на фрукты и овощи.

После муниципальных выборов 31 марта ситуация в стране продолжала ухудшаться. К примеру, за килограмм лука в некоторых местах приходится платить 10 турецких лир (в пересчете около 1,5 евро) - примерно в три раза больше, чем в прошлом году. Цены на лук особенно возмущают турок, потому что он - один из основных продуктов питания и входит в целый ряд блюд местной кухни.

На рынке в стамбульском районе Кадыкёй, прямо у Босфорского пролива, настроения соответствующие. "Я такого еще никогда не видел. Раньше картошка, помидоры, лук были самыми обычными продуктами на столе, а в этом году они чуть ли не предметы роскоши", - жалуется кто-то из покупателей. Один из продавцов добавляет: "Нашей экономике конец, от нее ничего не осталось. Поэтому-то все так и подорожало: бобы - 20 лир за килограмм, лук - 7 лир, помидоры - 15".

С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30 процентов. Многие граждане Турции по-прежнему доверяют президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и его правительству. Однако расположение к ним избирателей, кажется, понемногу исчезает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

На муниципальных выборах правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проиграла оппозиции в двух крупнейших городах страны - Стамбуле и Анкаре. Эксперты называют экономические проблемы главной причиной плохого результата ПСР на выборах.

По выражению Эрдогана, за "продуктовый террор" ответственны некие "темные силы". Спекулянты якобы держат лук в запасниках, чтобы существенно поднять на него цены. Некоторые эксперты утверждают, что инфляция на рынке продуктов питания является "самоспровоцированной". Для поддержки экономики ПСР годами активно поддерживала строительную отрасль, пренебрегая другими.

"Экономическая политика не была твердой и ориентированной на будущее", - полагает Эрдал Ялчин (Erdal Yalchin), профессор из немецкого Констанца, специалист по международным экономическим отношениям. По его словам, слишком много денег было потрачено на развитие инфраструктуры, вместе с тем долгие годы не удавалось достичь повышения производительности труда.

Провал этой стратегии, говорит Ялчин, особенно заметен в аграрном секторе: "Турция обладает идеальными климатическими условиями для продуктивного сельского хозяйства. Однако овощи и фрукты приходится импортировать - потому что в аграрный сектор инвестировали слишком мало".