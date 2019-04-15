Последнее обновление: 15.04.2019 15:09

Курсы наличной валюты в банках Минска на 15 апреля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,11 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,11 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,377 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,386 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,27(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28

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