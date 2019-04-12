Chevron купит нефтегазовую компанию Anadarko Petroleum за $33 млрд

Chevron Corp сообщила в пятницу, что купит менее крупного конкурента Anadarko Petroleum Corp за $33 миллиарда деньгами и акциями для укрепления своего присутствия в Пермском бассейне и наращивания бизнеса СПГ.

Предложение Chevron о покупке по цене $65 за акцию подразумевает премию в 39 процентов к цене акций Anadarko на момент закрытия торгов в четверг. В ходе торгов до официального открытия биржевой сессии в пятницу акции Anadarko взлетели в цене на 33 процента, тогда как бумаги Chevron подешевели на 1,5 процента.

Согласно предложению, расчеты в рамках сделки будут производиться акциями - 75 процентов - и денежными средствами - 25 процентов. Chevron возьмет на себя долг Anadarko в размере $15 миллиардов.

Кроме того, Chevron сообщила, что в период с 2020 по 2022 годы планирует продать активы на сумму от $15 до $20 миллиардов.

Общая стоимость сделки составляет $50 миллиардов.

Финансовым консультантом Chevron выступает Credit Suisse Securities (USA), юридическим консультантом - Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

Финансовыми консультантами Anadarko стали Evercore и Goldman Sachs, а юридическим - Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Vinson & Elkins LLP.