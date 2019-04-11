ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы. Тогда группа будет учреждена автоматически, права блокировать это решение второй раз у ЕС не будет», - указали в пресс-службе.

Запрос на учреждение третейской группы в споре с ВТО был подан Россией еще 14 марта. Антидемпинговые меры действуют с августа 2016 года. Для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) пошлины установлены в размере 36,1%, для «Северстали» — 34%, для Магнитогорского металлургического комбината — 18,7%.

Пошлины были введены Еврокомиссией не только в отношении холоднопрокатной стали из России, но и из Китая. Причиной стала жалоба Европейской ассоциации производителей стали (Eurofer). Они обвинили российские и китайские компании в искусственном занижении цен на холодный прокат, используемый для производства автомобилей и бытовой техники. Антидемпинговые меры будут длиться до конца 2020 года, Россия направила иск в ВТО еще в начале 2017 года.

Президент США Дональд Трамп весной 2018 года своим распоряжением ввел тарифы на импорт стали и алюминия из всех стран, кроме Канады и Мексики. Пошлины на ввоз алюминия составили 10%, стали — 25%. В Минпромторге оценили потери России из-за ввозных пошлин в $3 млрд руб. «Северсталь» и НЛМП подали иски к США, Трампу и министру торговли Уилбуру Россу. Дочерние компании НЛМК не исключили, что покинут рынок, если США не отменят введенные против них тарифы.