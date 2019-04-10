Добыча нефти в Венесуэле резко снизилась в марте - ОПЕК

Венесуэла сообщила ОПЕК о резком падении добычи нефти в стране до нового минимума в марте из-за санкций США и перебоев электроснабжения, что усиливает воздействие сокращения производства в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Согласно ежемесячному докладу ОПЕК, Венесуэла сообщила, что добыча нефти в стране в марте составила 960.000 баррелей в сутки, снизившись почти на 500.000 баррелей в сутки по сравнению с февралем.

Эти данные могут усилить споры внутри группы ОПЕК+ о том, продлевать ли соглашение о сокращении добычи, срок действия которого истекает в июне.

ОПЕК, Россия и другие не входящие в организацию нефтепроизводители в декабре договорились сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, которого называют одним из инициаторов глобальной сделки, в понедельник сигнализировал о возможном наращивании нефтедобычи во втором полугодии в рамках соглашения ОПЕК+.