Венесуэла извлекла 8 тонн золота из хранилищ центробанка

Венесуэла на прошлой неделе извлекла 8 тонн золота из хранилищ центробанка и может продать его за рубеж для привлечения твердой валюты на фоне санкций США, сообщили Reuters депутат венесуэльского парламента и источник в правительстве.

ППо словам источника в правительстве, резервы венесуэльского ЦБ сократились на 30 тонн с начала года, до ужесточения президентом США Дональдом Трампом санкций против Каракаса. В результате в хранилищах ЦБ осталось около 100 тонн стоимостью более $4 миллиардов.

Если такие темпы снижения сохранятся, резервы центробанка сократятся практически до нуля к концу года.

Центробанк Венесуэлы и министерство информации не ответили на просьбы о комментарии.

Администрация Трампа пытается лишить правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро источника дохода и вынудить его уйти в отставку.

США и еще 50 западных стран ранее признали законным главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который в январе объявил себя временным президентом страны.

Представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу о комментарии сказал: “США осуждают все попытки Мадуро и его сторонников украсть ресурсы у венесуэльского народа”.

“Мы призываем компании, банки и другие организации, в США или других странах, не участвовать в распродаже венесуэльских ресурсов бывшим режимом Мадуро”, - сказал он.

При извлечении золота из резервов на прошлой неделе в центробанке присутствовали лишь высокопоставленные чиновники, при этом большинство рядовых сотрудников не вышли на работу из-за проблем с электроснабжением и нехваткой воды, сказал источник в правительстве.

“Они вывезли золото, когда центробанк работал в нештатном режиме”, - сказал депутат парламента от оппозиции Анхель Альварадо, добавив, что золото будет продано за рубеж, но он не знает, кому именно.

В феврале власти Венесуэлы вывезли из резервов ЦБ аналогичный объем золота.

Вашингтон в январе попросил зарубежных покупателей золота прекратить сотрудничество с венесуэльским правительством. В результате Каракас отменил запланированную продажу ОАЭ 29 тонн золота.

Однако в феврале и в марте центробанк продолжил давать разрешение на перемещение золота, сказал источник в правительстве, добавив, что власти намерены продавать его небольшими партиями.

Представитель Госдепартамента сказал, что страны должны принять “соответствующие законодательные меры”, чтобы не дать “коррумпированным лицам” распродавать венесуэльские активы.