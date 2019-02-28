Из Венесуэлы вывезли восемь тонн золота

Восемь тонн золота было изъято из хранилищ венесуэльского Центрального банка на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на оппозиционного законодателя и три правительственных источника.

Законодатель Анхель Альварадо и источники отметили, что золото вывезли грузовики между средой и пятницей на прошлой неделе, когда в банке не было постоянных охранников.

"Они планируют продавать его за границей нелегально", - сказал Альварадо.

Неизвестно, куда центральный банк отправил золото, это произошло, когда глава центрального банка Каликсто Ортега находился за границей.

В 2018 году 23 тонны золота были перевезены из Венесуэлы в Стамбул самолетом, согласно источникам и данным правительства Турции.

Центральный банк Венесуэлы купил часть этого золота в примитивных золотодобывающих лагерях на юге страны и экспортировал его в Турцию и другие страны для финансирования закупок основных продовольственных товаров, утверждают более 30 человек, которые осведомлены об этих операциях.

По данным банка, в 2018 году из хранилищ центрального банка было изъято около 20 тонн золотого запаса, осталось 140 тонн, что является самым низким показателем за последние 75 лет.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаза заявил в среду на заседании ООН в Женеве, что Банк Англии заблокировал активы правительства.

Правительство диктатора Николаса Мадуро прибегло к распродаже золота после падения добычи нефти.

Центральный банк Венесуэлы пока не дал комментарии по этому поводу.