Французский Societe Generale сократит 1600 сотрудников для повышения рентабельности

Societe Generale, третий по величине банк Франции, во вторник объявил о планах сократить 1600 рабочих мест, главным образом в подразделении корпоративного и инвестиционного банкинга, с целью повышения рентабельности на фоне плохих финансовых показателей прошлого года.

Сокращения являются частью плана о снижении расходов подразделения на 500 миллионов евро ($563 миллионов), о котором Societe Generale объявил в феврале, после того как резкий спад на рынке заставил банк понизить целевые показатели рентабельности и выручки.

“С начала февраля мы провели анализ всей деятельности корпоративного и инвестиционного банкинга. Наша цель - восстановить рентабельность этого бизнеса, чтобы она была выше стоимости капитала”, - сказал заместитель генерального директора SocGen и глава подразделении корпоративного и инвестиционного банкинга Северин Кабанн.

В феврале Кабанн признал, что план снижения расходов может привести к сокращению рабочих мест в подразделении, в котором работают 18.000 человек в 30 странах, но в тот момент он отказался называть конкретные цифры.

Согласно планам SocGen, 750 рабочих мест будут сокращены во Франции, где сокращения будут происходить на добровольной основе.

Другие сокращения будут осуществляться за рубежом, преимущественно в Нью-Йорке и Лондоне. Там банк, возможно, будет увольнять сотрудников.

Прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга SocGen снизилась более чем вдвое в четвертом квартале прошлого года.

В рамках реорганизации, о которой было объявлено во вторник, банк рассчитывает высвободить капитал в размере до 10 миллиардов евро.