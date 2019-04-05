ЕБРР продал долю в молдавском Mobiasbanca за 2,6 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал Societe Generale 8,8 процента акций молдавского Mobiasbanca за 2,6 миллиона евро, говорится в сообщении ЕБРР.

С приобретением доли ЕБРР французский Societe Generale будет контролировать 96,65 процента акций Mobiasbanca. ЕБРР стал акционером Mobiasbanca в 2008 году с целью помочь Societe Generale войти в банковский сектор Молдовы.

У французской группы есть соглашение с венгерским банком OTP о продаже ему пяти банков в Центральной и Восточной Европе, включая Mobiasbanca. Согласно молдавским законам, OTP должен будет сделать тендерное предложение на выкуп акций у остальных акционеров Mobiasbanca по цене приобретения мажоритарного пакета акций.

Mobiasbanca - третий по величине банк в Молдове. Его активы составляют 11 миллиардов леев ($632 миллиона), капитал - 1,6 миллиарда леев ($91 миллион). Банк заработал в 2018 году чистую прибыль в размере 301 миллиона леев ($17 миллионов).

С 1996 года ЕБРР предоставил Mobiasbanca финансирование на 60 миллионов евро для кредитования молдавских компаний.