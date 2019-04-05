ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Еврокомиссия проинформировала BMW, Daimler и Volkswagen о своем предварительном мнении, что компании в прошлом в течение восьми лет нарушали антимонопольные правила ЕС, вступив в сговор, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.

Еврокомиссия начала расследование ситуации в сентябре 2018 года, теперь она направила так называемое заявление о возражениях, и компании могут на них ответить.

"Отправка заявления о возражениях не предвосхищает результатов расследования", - отмечается в релизе.

Предварительная точка зрения ЕК заключается и в том, что действия производителей автомобилей могли лишать потребителей возможности покупать менее загрязняющие окружающую среду автомобили.