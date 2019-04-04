Объемы продаж Tesla упали на треть

Tesla сообщила о резком падении продаж своих автомобилей.

По данным производителя электрокаров, за первые три месяца 2019 года Tesla продала около 63 000 авто, что на 31% меньше чем в предыдущем квартале. Это наибольшее падение продаж за всю историю Tesla.

При этом к концу года Tesla все еще надеется достигнуть своей годовой цели по продажам.

В конце февраля 2019 года гендиректор Tesla Илон Маск написал в Twitter о планах нарастить производство электрокаров. Ожидается, что к концу года объем производства электромобилей Tesla достигнет 500 000 авто.

Ранее сообщалось, что Tesla сорвала сроки поставок Model 3.