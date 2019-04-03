Трамп продолжает обвинять Федрезерв в сдерживании роста экономики

Президент США Дональд Трамп продолжает нападки на Федеральную резервную систему (ФРС), несмотря на то, что Центробанк принял решение остановить цикл повышения базовой ставки и сокращение объема активов на балансе, сделав именно то, чего ждал от него президент, пишет газета The Wall Street Journal.

Тем не менее Д.Трамп лишь за последнюю неделю трижды обвинил Федрезерв в том, что политика регулятора откинула назад американскую экономику и фондовые рынки. Президент считает, что экономический подъем в США был бы более сильным, как и рост фондовых рынков, а дефицит бюджета увеличивался бы медленнее, если бы не последние повышения ставки Федрезервом.

Д.Трамп, говоря о последствиях действий ФРС для экономики, был "достаточно груб", сообщил источник газеты, присутствовавший на одном из последних мероприятий с участием президента.

Д.Трамп также винит министра финансов США Стивена Мнучина, рекомендовавшего ему Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва, отметил источник.

"Мнучин подсунул мне этого парня", - сказал Д.Трамп.

Источник в Белом доме сообщил газете, что в ходе недавнего совещания с сотрудниками президент упомянул ФРС в качестве одной из "основных угроз".

Раздражение Д.Трампа действиями ФРС проявилось в его заявлении о намерении выдвинуть на вакантную должность в совете управляющих Федрезерва Стивена Мура, неоднократно выступавшего с критикой политики Центробанка.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что президент хотел бы снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,5 процентного пункта. Это бы свело на нет подъем ставки с сентября 2018 года, против которого возражал Д.Трамп.

Публичная критика действий ФРС президентом осложняет работу Дж.Пауэлла и руководства американского Центробанка в целом. В худшем случае это может привести к беспрецедентной судебной битве, если Д.Трамп решит устранить Дж.Пауэлла, пишет газета.

Некоторые эксперты уже высказывают мнение о том, что Федрезерв поддается политическому давлению, и руководству ФРС приходится опровергать это.

Центробанк, резко сменивший курс политики в начале этого года, объяснил такое решение возросшей рыночной волатильностью, ослаблением глобального экономического роста и сдержанностью инфляционного давления.

"Люди должны знать, что в ФРС есть очень сильная культура в плане аполитичности, - заявил Дж.Пауэлл в январе этого года. - Это не хрупкая культура. Это не то, что может быть подорвано. Мы всегда придерживаемся этой культуры".

ФРС по итогам заседания 19-20 марта сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых. При этом Федрезерв выбрал более мягкий курс денежно-кредитной политики, чем ожидали эксперты: заявив, что не планирует повышения процентных ставок как минимум до конца 2019 года.