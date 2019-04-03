В Китае хотят построить крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Китайская судостроительная компания "Худун Чжунхуа" и норвежское сертификационное общество DNV GL подписали соглашение о совместной разработке танкера для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), который должен стать крупнейшим в мире судном своего класса, говорится в заявлении на сайте китайской компании.

Подписание состоялось во вторник в рамках 19-й международной конференции и выставки по сжиженному природному газу LNG2019 в Шанхае. Точных сроков, когда судно может быть спущено на воду, пока нет, известно лишь, что к концу следующего года должна быть подготовлена техническая документация по данному проекту. Предполагается, что танкер сможет перевозить до 270 тысяч кубометров СПГ.

"Худун Чжунхуа" остается единственной китайской судостроительной компанией, которая способна строить столько крупные суда для перевозки СПГ, с апреля 2008 года компания уже успешно построила и спустила на воду 21 судно.

"Худун Чжунхуа" и DNV GL, которая является крупнейшим в мире классификационным и сертификационным обществом по оценке, консалтингу и менеджменту риска, подписали соглашение о совместной разработке проектной документации судна, которое будет крайне востребовано на фоне постоянно растущих потребностей Китая в СПГ.

В настоящее время самыми большим танкером для перевозки СПГ является катарский Mozah, который был спущен на воду в 2007 году. Судно достигает 345 метров в длину, 53,8 метра в ширину и 34,7 метра в высоту, он может вмещать до 266 тысяч кубометров СПГ.