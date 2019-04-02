Греция подписала документ о помощи Северной Македонии для вступления в ЕС

Правительства Греции и Северной Македонии подписали во вторник документ о помощи Афин в интеграции Скопье в ЕС и еще ряд важных документов, сообщил северомакедонский премьер Зоран Заев.

Глава правительства Греции Алексис Ципрас во главе представительной делегацией членов кабмина и предпринимателей прибыл во вторник в Скопье. Он стал первым греческим премьером, посетившим бывшую югославскую республику за 28 лет, визит назван сторонами "историческим". Греческая и македонская делегации провели заседание высокого совета по сотрудничеству, после которого подписали ряд документов и главы кабминов сделали заявления для СМИ.

"Я и премьер Ципрас подписали план действий для воплощения всего, о чем договорились министры на двусторонних встречах, которые предшествовали сегодняшнему совместному заседанию. Мы договорились до середины мая сформировать совместную экспертную группу по коммерческому использованию названия страны, терминологии и брендов. Подписаны договоры о развитии сотрудничества в обороне и о помощи со стороны Греции нашему вступлению в ЕС", - заявил Заев. Трансляцию вело правительство республики.

"Огромное значение имеет меморандум в области транспорта, разговоры, которые идут о взаимной поддержке проектов в энергетике, цифровизации, приграничном сотрудничестве, здравоохранении и сельском хозяйстве", - отметил он.

Северомакедонский премьер указал, что Высокий совет по сотрудничеству между Афинами и Скопье продолжит работу под председательством глав правительств на планируемых совместных заседаниях правительств. Заев также рассказал о договоре по открытию нового пограничного перехода между двумя странами вблизи города Кавадарци на юге Северной Македонии.

Преспанское соглашение, по которому бывшая югославская республика Македония стала называться Северной Македонией, было подписано между Афинами и Скопье в июне 2018 года на берегу озера Преспа. Его подписали министры иностранных дел Никос Котзиас и Никола Димитров в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева.

Договор был вынесен на референдум в Македонии 30 сентября 2018 года, однако он фактически провалился, к урнам для голосования вышли около 37% избирателей при пороге явки в 50%. Из принявших участие в голосовании 91,5% выступили за соглашение.

Тем не менее, в середине февраля Преспанское соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу, страна сменила название. Официальная страница правительства vlada.mk сменила логотип страны на "Республика Северная Македония - правительство Республики Северная Македония".