Европарламент 4 апреля окончательно примет поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент (ЕП) 4 апреля окончательно примет поправки к Газовой директиве Евросоюза, затрагивающие работу морских газопроводов, включая будущий "Северный поток-2", говорится в сообщении ЕП.

"Депутаты Европарламента примут новое законодательство по газовому рынку ЕС, чтобы обеспечить применение одинаковых правил как к газопроводам внутри ЕС, так и к тем, которые приходят в ЕС из третьих стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что голосование пленарной сессии будет в четверг.

Ранее источник в ЕП сообщил, что финальное голосование пленарной сессии Европарламента по поправкам к Газовой директиве ожидается 4 апреля.