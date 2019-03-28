Власти Бельгии одобрили 250 мер для разных вариантов Brexit

Правительство Бельгии в четверг одобрило 250 различных мер в рамках подготовки как к упорядоченному выходу Великобритании из Евросоюза, так и к "жесткому" сценарию – без соглашения об условиях данного процесса, сообщила в четверг телерадиокомпания RTBF.

По оценке банка Бельгии, "жесткий" Brexit может обернуться для экономики Бельгии потерей 0,9% ВВП (примерно 4 миллиарда евро) и от 0,4% до 2,5% покупательной способности населения.

По данным RTBF, на случай "развода" без соглашения (до 12 апреля) бельгийские власти выделят на этот год 15 миллионов евро для дополнительного набора 300 кадров в национальное агентство по безопасности продовольственной сети, 245 - в таможню, 40 - в федеральную полицию и 26 - в агентство по контролю за продажей лекарственных препаратов.

В случае же упорядоченного выхода Британии из ЕС этим ведомствам дополнительно потребуются 455 кадров и финансирование в размере до 12,5 миллионов евро, отмечает телерадиокомпания.

В Бельгии готовятся к резкому увеличению притока грузовых перевозок из Великобритании, и, как следствие, масштаба таможенных процедур, связанных с импортом и экспортом товаров.

Согласно оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане.

Последствия главным образом будут ощущаться в бельгийской Фландрии, на долю которой приходится 80% экспорта Бельгии в Великобританию.

Страна входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.