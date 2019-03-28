Последнее обновление: 28.03.2019 15:25

Китай готов на беспрецедентные уступки в торговых переговорах - чиновники США

Китай выдвинул беспрецедентные предложения на торговых переговорах с США в отношении целого ряда вопросов, включая принудительную передачу технологий, сообщилиReuters американские чиновники в среду.

По словам чиновников, стороны продолжают работу с целью преодоления оставшихся препятствий на пути к сделке, которая должна положить конец их затянувшейся торговой войне.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году ввел пошлины на китайский импорт общей стоимостью $250 миллиардов в попытке вынудить Китай изменить свой подход к ведению бизнеса с остальным миром и сделать китайскую экономику более открытой для американских компаний.

В числе требований, которые Трамп предъявил Пекину - прекращение практики, которая, по мнению Вашингтона, приводит к систематической краже интеллектуальной собственности США и принудительной передаче американских технологий китайским компаниям.

Китай в ходе переговоров внес на рассмотрение ряд предложений, которые ранее еще не выдвигались, в том числе в области передачи технологий, сказал один из четырех высокопоставленных чиновников администрации США, с которыми побеседовал Reuters.

По его словам, участники переговоров добились прогресса в обсуждении деталей письменных соглашений, призванных устранить опасения США.

“Если посмотреть на тексты месячной давности, то в сравнении с сегодняшним днем мы продвинулись вперед во всех сферах. Однако мы еще не достигли того, к чему мы хотим прийти”, - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

“Они говорят о принудительной передаче технологий так, как никогда не хотели говорить прежде - как с точки зрения масштабов, так и конкретных условий”, - сказал он про китайских переговорщиков, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Reuters сообщал ранее со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, что стороны разрабатывают письменные соглашения в шести областях: насильственная передача технологий и киберкража, права интеллектуальной собственности, услуги, валюты, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин в четверг прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является согласование сделки, которая положит конец продолжающейся несколько месяцев торговой войне, стоившей обеим странам миллиарды долларов и ударившей по росту мировой экономики.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов, сказал чиновник.

“Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки) случится в апреле, мы не знаем”, - сказал другой представитель администрации США.

По его словам, между странами по-прежнему сохраняются разногласия относительно защиты прав интеллектуальной собственности и того, как обеспечить соблюдение сделки.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на “значительный период” времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

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