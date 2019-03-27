Полиция проводит обыск в офисе Swedbank в Стокгольме

Полиция и Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) в среду проводят обыск в главном офисе Swedbank, расположенном в одном из пригородов Стокгольма сообщает управление.

"Управление может подтвердить, что в настоящее время проходит рейд в головном офисе Swedbank. Он проводится сотрудниками полиции по поручению прокурора Томаса Лангрота в связи с расследованием в отношении Swedbank", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Представитель управления Никлас Алгрен сообщил телеканалу SVT, что обыск проводится в рамках расследования, связанного с подозрениями в раскрытии инсайдерской информации в отношении руководства банка.