Samsung Elec прогнозирует прибыль хуже ожиданий из-за падения цен на микросхемы

Samsung Electronics Co Ltd сообщила во вторник, что ее прибыль за первый квартал, вероятно, не оправдает ожиданий рынка из-за падения цен на микросхемы и ослабления спроса на дисплейные панели.

“Компания ожидает, что падение цен в основном подразделении, выпускающем микросхемы памяти, будет масштабнее, чем ожидалось”, - говорится в отчете Samsung для регулирующих органов, поданном перед публикацией предварительных финансовых результатов на следующей неделе.

Компания прежде не предоставляла комментариев до выхода предварительных результатов.

Операционная прибыль Samsung в период с января по март, как ожидалось, составит 7,2 триллиона вон ($6,4 миллиарда), по данным Refinitiv SmartEstimate, что более чем на 50 процентов ниже показателя за аналогичный период прошлого года в 15,6 триллиона вон.

Продажи компании, как ожидалось, снизятся до 53,7 триллиона вон с 60,6 триллиона вон годом ранее, свидетельствуют данные Refinitiv.

Согласно данным DRAMeXchange, подразделения аналитической компании TrendForce, цены на микросхемы DRAM в среднем упали более чем на 20 процентов в первом квартале.