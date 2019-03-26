Renault отзывает в РФ почти 20 тыс. автомобилей

Российское подразделение французского автоконцерна Renault - ЗАО "Рено Россия" - отзывает в РФ 19,218 тыс. автомобилей, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины Sr Dokker и Sr Duster, проданные с ноября 2017 года по настоящее время.

Причиной отзыва автомобилей называется "возможно, неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике".

"Рено Россия" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Будет произведена проверка даты производства вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его замена. Для владельцев машин ремонт будет бесплатным.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, Renault в 2018 году увеличил продажи в России на 0,3% - до 137 тыс. машин, что соответствует 7,6-процентной доле рынка.