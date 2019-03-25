Еврокомиссия оштрафовала Nike на €12,5 миллиона

Европейская комиссия решила оштрафовать компанию Nike на 12,5 миллиона евро за запрет мерчендайзинговым фирмам проводить трансграничные продажи лицензионной продукции в странах Европейского экономического пространства. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«В июне 2017 года Еврокомиссия начала расследование относительно нарушения рыночных правил лицензирования и распространения некоторых товаров Nike, в частности относительно ограничения трансграничной и онлайн-продажи лицензионных мерчендайзинговых товаров на общем рынке ЕС. Еврокомиссия пришла к заключению, что такая практика нарушает правила конкуренции ЕС», - говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что компания специализируется на разработке и производстве атлетического снаряжения, в частности, спортивной обуви и одежды, включая изготовление комплектов для футбольных клубов и спортивных федераций, где сохраняется фирменный знак компании.

Другие категории товаров, содержащих названия клубов, но не имеющих фирменной отметки, подпадают под категорию лицензионных мерчендайзинговых товаров, относительно которых компания действует как лицензионная организация в контексте соблюдения прав интеллектуальной собственности. В соответствии с политикой компании торговля такими товарами в Европейском экономическом пространстве была ограничена, что, по заключению Еврокомиссии, является нарушением правил рынка, которое негативно повлияло на права европейских потребителей свободно покупать спортивные товары с символикой любимых и известных спортивных клубов.

Отмечается, что в ходе расследования компания активно сотрудничала с Еврокомиссией и предоставила все необходимые документы для его завершения. Еврокомиссия это учла и в результате размер штрафа был уменьшен на 40 процентов от первоначальной суммы, определенной по результатам расследования.