Казахстан сохранит макроэкономическую политику после смены президента

Макроэкономическая политика, проводимая правительством и Национальным банком Казахстана, будет сохранена после смены президента республики, говорится в опубликованном в среду совместном заявлении кабинета и ЦБ.

Назарбаев во вторник вечером в эфире республиканских телеканалов подписал указ о прекращении с 20 марта 2019 года исполнения полномочий президента, которые, согласно конституции, на оставшийся до президентских выборов срок перейдут к спикеру сената (верхняя палата) парламента Касым-Жомарту Токаеву.

"Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена", - говорится заявлении.

В нем подчеркивается, что правительство и Национальный банк "будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы первого президента Казахстана – Елбасы (Лидер нации – официальный титул Назарбаева)". "Правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги", - отмечается в заявлении.

В свою очередь Национальный банк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Регулятором будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. "Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге", - подчеркивается в заявлении.

"Текущие экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны. В случае проявления негативных рисков правительство и Национальный банк обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан", - говорится в заявлении.